Se a meta de inflação do país ‘está errada, muda-se a meta’, diz Lula

São, em média, 20 mil habitantes de Mâncio Lima honrados com as políticas de desenvolvimento do governo do Acre. A cidade mais ocidental do país vive um momento único de sua história, com a chegada de grandes investimentos em Saúde, Infraestrutura, Segurança Pública, Educação e demais setores do Estado.

A urbanização da Avenida Alameda das Águas representa um marco para a infraestrutura da região. A obra, orçada em quase R$ 4 milhões, recebeu vistoria do chefe do Executivo Estadual, Gladson Cameli, nesta quarta-feira, 5.

“A gestão funciona com boas parceiras, e, no caso de Mâncio Lima, fico feliz porque vejo todos os recursos que enviamos sendo transformados em políticas que atendem os anseios da população. A Alameda das Águas é exemplo disso. Em breve, os manciolimenses receberão um dos mais belos espaços do Acre para poderem se divertir e brincar”, disse o governador.

A superestutura, que vem sendo reerguida no palco cultural do município, contará com três quiosques, um restaurante, arquibancada e portal. O local receberá, ainda, pavimentação asfáltica.

Fruto da parceria com a prefeitura municipal, o empreendimento gera em média 200 postos de trabalho.

“Nosso município desenvolveu muito em função da parceria com o governo do Estado. A população é a maior beneficiada e muito grata pelos investimentos que trazem oportunidades e avanços. Tenho certeza que outros importantes benefícios virão como frutos da união entre prefeitura e governo do Estado”, ratificou o prefeito Isaac Lima.

Por Eliel Mesquita- Agencia de Notícias do Acre

Fotos: Diego Gurgel/Secom

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram