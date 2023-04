João Guilherme defende Virginia e Zé Felipe em briga, mas critica rap do irmão: ‘Menino tava delirando’

A aproximação nesta quinta-feira e a chegada na sexta-feira de uma fraca onda polar deixam o tempo instável, com chuvas e temperatura amena no Acre e áreas próximas, prevê o pesquisador meteorológico Davi Friale.

Chuvas intensas, com possibilidade de temporais, deverão ocorrer entre quinta-feira e sábado, na maioria dos municípios acreanos. As chuvas mais fortes, com possibilidade de raios e ventanias, ocorrerão nesta quinta-feira, dia 6, e sexta-feira, dia 7 de abril.

No sábado, o dia fica muito ventilado, com ventos e rajadas soprando da direção sudeste e variações do sul e de leste, devido à incursão de uma fraca onda polar.

No domingo, o tempo melhora e fica quente, com sol e nuvens, mas começa, ao amanhecer, com temperatura mínima entre 19 e 21ºC, em Rio Branco, Brasileia, Sena Madureira e demais municípios do leste do sul do estado.

O nível do rio Acre, em Rio Branco, por volta das 14h desta quarta-feira, marcava 16,56m, tendo baixado mais de 1,20m desde o último domingo, quando atingiu 17,76m, a segunda maior cota registrada, e vai continuar baixando neste fim de semana.

