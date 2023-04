Em Sena Madureira, Rio Yaco baixou e famílias começam a retornarem à suas casas

O Rio Yaco, que banha o Município de Sena Madureira, a presentou uma vazante considerável nesta terça-feira (4), e amanheceu marcando 12.93 metros, ficando abaixo da cota de alerta que é de 14 metros.

Com está vazante considerável as famílias que estão abrigadas no ginásio da cidade já começaram a retornarem as suas residências.

Por AcreOnline

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram