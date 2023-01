NOVO preço da gasolina surpreende brasileiros de todo o Brasil

Os brasileiros levaram um susto ao ver o preço da gasolina na primeira semana de 2023. Ao pesquisar os valores comercializados em mais de cinco mil postos do país, a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) revelou que a gasolina havia disparado 3,23% na primeira semana deste ano.

Com essa forte variação, o preço médio do litro do combustível subiu de R$ 4,96 para R$ 5,12 no país. Pode até parecer um aumento leve, mas ninguém abastece seu veículo apenas com um litro de combustível. Assim, quanto mais cara a gasolina, mais ela corrói a renda dos motoristas.

Vale destacar que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tentou segurar os preços da gasolina, mas isso não foi possível na primeira semana de 2023. A saber, o ex-presidente Jair Bolsonaro havia promovido isenções sobre os combustíveis na metade do ano passado, com validade até 31 de dezembro.

Em um primeiro momento, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, informou que o governo Lula não iria prorrogar essa isenção. Contudo, logo após a sua posse, o presidente Lula determinou a prorrogação por mais 60 dias da desoneração da gasolina.

Veja abaixo as mudanças promovidas pelo governo Lula:

Reduziu a zero as alíquotas dos impostos federais PIS/Pasep e Cofins que incidem sobre gasolina, álcool, querosene de aviação e gás natural veicular até 28 de fevereiro de 2023;

Zerou a Cide, que é um imposto federal, sobre a gasolina até o dia 28 de fevereiro de 2023;

Reduziu a zero as alíquotas dos impostos federais PIS/Pasep e Cofins que incidem sobre diesel, biodiesel, gás natural e gás de cozinha até 31 de dezembro de 2023.

Tudo isso poderia ter segurado o preço da gasolina nos postos do país, até porque a Petrobras não promoveu qualquer reajuste nas últimas semanas. No entanto, não foi isso o que aconteceu, e os motoristas tiveram que gastar mais para abastecer seus veículos no país.

Preço da gasolina volta a cair no país

Após essa primeira semana de altas, os preços médios dos combustíveis voltaram a cair no país. Na semana passada, o valor do litro da gasolina recuou 1,56%, de R$ 5,12 para R$ 5,04.

Em síntese, esse recuo semanal aconteceu devido às quedas registradas em todas as regiões brasileiras. Com o acréscimo destes resultados, o preço médio da gasolina continuou mais caro no Nordeste (R$ 5,18). Em seguida, ficaram Sul (R$ 5,09), Norte (R$ 5,03), Sudeste (R$ 4,97) e Centro-Oeste (R$ 4,91).

De acordo com a ANP, a gasolina ficou mais barata em 20 das 27 Unidades da Federação (UFs) na semana passada. A saber, o Distrito Federal registrou o maior recuo semanal, com o preço da gasolina caindo 6,29%.

Por outro lado, a gasolina ficou mais cara em Roraima (+3,81%), Sergipe (+2,62%), Paraná (+1,96%), Amapá (+0,22%) e Ceará (+0,18%). Já na Paraíba, o preço do combustível se manteve estável. E, em relação ao Acre, não houve variação percentual, pois a ANP não divulgou dados do estado na semana anterior.

Após o acréscimo do resultado semanal, os valores médios mais altos da gasolina vieram de:

Ceará – R$ 5,56

Bahia – R$ 5,51

Roraima – R$ 5,45

Acre – R$ 5,33

Tocantins – R$ 5,25

Diesel e etanol também ficam mais baratos na semana

Da mesma forma que aconteceu com a gasolina, o diesel também fechou a segunda semana de 2023 em forte queda. Em resumo, o combustível mais usado do país ficou 0,78% mais barato, com o valor do litro caindo de R$ 6,51 para R$ 6,46.

Entre as regiões brasileiras, o valor se manteve estável apenas no Norte. No entanto, caiu nas demais regiões. Com isso, o preço médio do diesel chegou aos seguintes patamares nas regiões brasileiras: Norte (R$ 6,72), Centro-Oeste (R$ 6,54), Nordeste (R$ 6,51), Sudeste (R$ 6,41) e Sul (R$ 6,40).

O valor do combustível também recuou em 21 UFs, com destaque para Piauí (-2,64%), Rio Grande do Sul (-2,03%) e Maranhão (-1,83%). Entre os avanços, os mais significativos vieram do Rio Grande do Norte (+1,21%) e de Rondônia (+1,13%).

No país, os valores mais altos do diesel foram encontrados em estados da região Norte:

Acre – R$ 7,29

Roraima – R$ 7,19

Rondônia – R$ 7,16

Pará – R$ 6,80

Amapá – R$ 6,75

Amazonas – R$ 6,75

Rio Grande do Norte – R$ 6,74

Por fim, no caso do etanol hidratado, o seu preço ficou 1,74% mais barato na semana. A saber, o preço caiu de R$ 4,01 para R$ 3,94, puxado para baixo, principalmente, pelo forte recuo de 3,62% na região Centro-Oeste. Aliás, essa queda foi provocada por Goiás, onde o valor do biocombustível despencou 5,05% na semana passada.

Segundo a ANP, o etanol custou mais caro nas seguintes UFs:

Roraima – R$ 4,87

Rio Grande do Sul – R$ 4,76

Santa Catarina – R$ 4,62

Rondônia – R$ 4,58

Ceará – R$ 4,57

Rio de Janeiro – R$ 4,54

Pará – R$ 4,53

Por Ruan Samarone

