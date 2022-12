Sena Madureira: Mais de 20 monitorados por tornozeleira eletrônica estão foragidos do sistema prisional

O fim do Auxílio Brasil está próximo; o que acontecerá com as famílias que são beneficiárias do programa social?

Em dezembro está acontecendo os últimos pagamentos das parcelas de R$ 600 do Auxílio Brasil. O programa social é o maior ligado à transferência de renda no país hoje em dia, e consegue atender cerca de 20,6 milhões de famílias. No entanto, muitas dúvidas cercam as famílias beneficiárias com a aproximação do fim do ano.

Isso acontece porque o fim do Auxílio Brasil é uma realidade que está batendo na porta. O motivo para isso é que, a partir de janeiro, haverá a substituição do programa social para o Bolsa Família. Este último esteve em vigor no Brasil até o final de 2021, quando o Auxílio Brasil passou a estar vigente, com a aprovação da Lei Federal nº 14.284.

