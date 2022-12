Saiu o COMUNICADO GERAL para beneficiários do INSS

A partir de janeiro do próximo ano, os segurados do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) serão contemplados com valores reajustados. Conforme o calendário oficial já divulgado, os repasses da primeira parcela ocorrerão entre 25 de janeiro e 7 de fevereiro. Cerca de 37 milhões de pessoas serão beneficiadas.

Para quem recebe aposentadoria, pensão ou auxílio pela autarquia com valor equivalente ao salário mínimo, o pagamento já virá com o valor do novo piso nacional, atualmente em discussão no Congresso Nacional. Entretanto, aquele que recebe benefício acima do salário mínimo terá o pagamento creditado a partir do dia 1º de fevereiro, também com reajuste.

Reajuste do INSS em 2023

De antemão, é importante frisar que os valores que serão citados são apenas projeções, uma vez que o reajuste dos benefícios ocorrem por meio da taxa inflacionária acumulada no ano anterior. Desse modo, ainda não há nada definido. A expectativa é que a divulgação ocorra no dia 10 de janeiro de 2023.

Até o momento, conforme o INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), responsável por medir a inflação, de janeiro a novembro, a inflação acumulada é de 5,21%. O resultado foi divulgado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), no último dia 9.

No entanto, para o Governo Federal, a estimativa de inflação e, portanto, de reajuste dos abonos do INSS, é de 6%. Caso isso ocorra, o teto da autarquia, que é o valor máximo pago pelo Instituto, vai para R$ 7.512,45 e o benefício básico, equivalente ao salário mínimo vigente, passará para R$ 1.302 em 2023.

Salário mínimo em 2023

Foi publicado no Diário Oficial da União do dia 12 de dezembro, uma medida provisória que prevê o reajuste do salário mínimo em R$ 1.302 para 2023. Neste sentido, o valor representa um acréscimo de R$ 90, referente à variação da inflação de 5,81% e o acréscimo do ganho real de 1,5%.

Todavia, há expectativas de que haja uma nova correção pela equipe de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), mas agora, com ganhos reais. O texto ainda é uma medida provisória, sendo assim, ainda passará por analise por deputados e senadores. O valor já estava previsto na Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2023.

Contudo, a discussão do novo salário mínimo está crescendo nos bastidores, já que o grupo de transição do presidente eleito prevê uma remuneração maior, considerando um acumulo de 7,4% da inflação. Sendo assim, o piso nacional pode chegar a R$ 1.320, com ganhos reais em 1,4%

Calendário do INSS 2023: veja como consultar datas

A tabela completa pode ser acessada de forma fácil pelo site gov.br/inss/pt-br.

Após entrar no site, siga estes passos:

Localize a seção de Notícias. Então, clique em “Calendário de pagamentos 2023 já está disponível”;

Com a notícia aberta, clique no link “calendário de pagamentos 2023”;

Veja na tela o calendário de pagamentos 2023 do INSS. Para baixar a imagem, basta pressionar “Ctrl + S” no teclado e clicar em “Salvar”.

É importante lembrar que o beneficiário deve verificar o número do benefício (NB), que tem dez dígitos e aparece no seguinte formato: 999.999.999-9. Ao consultar o calendário do INSS, é preciso considerar o penúltimo algarismo, correspondente ao numero antes do hífen.

