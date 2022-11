Polícia Civil de Mato Grosso promove encontro Nacional de Tecnologias

Com a chegada do fim do ano e eventos como a Black Friday e as festas de fim de ano, as empresas oferecem diferentes promoções aos clientes. No entanto, é preciso se atentar a promoções convidativas apresentadas nas redes sociais, como o caso do “Pix Natalino”, entenda.

Uma mensagem tem ganhado os grupos e chats do WhatsApp, nela, é divulgada a bonificação do Nubank chamada de Pix Natalino, informando que o banco digital, que possui mais de 60 milhões de usuários, estaria oferecendo Pix no valor de R$ 50 aos clientes. A ação se trata de um golpe, que pode colocar os dados dos brasileiros em risco.

Golpe do Pix do Nubank

Um prêmio de R$ 50 por Pix está sendo apresentado em uma mensagem enviada no WhatsApp, informando que o Nubank realizará o pagamento do valor para quem clicar no link presente na mensagem. Ao abrir o link, o mesmo é redirecionado a um site com as cores e logo do banco, apresentando, também, comentários confirmando a veracidade da promoção.

Na página, o usuário é instruído a responder um questionário de quatro perguntas e, no fim, a compartilhar a promoção com os contatos do WhatsApp, espalhando ainda mais o golpe. O site apresentado não possui domínio nacional, contendo o .ru, referente à sites russos.

O banco digital afirmou que não é responsável pela promoção, confirmando o caráter duvidoso da mensagem. A mensagem faz parte de um golpe, ou seja, o link pode trazer danos a quem clicar no mesmo, como o roubo de dados bancários, que podem levar o usuário a ter sua conta acessada indevidamente.

Promoção real do Nubank

A principal ação promocional do Nubank no momento é o NuBolão, onde os usuários podem realizar palpites sobre os jogos da Copa do Mundo de 2022, acumulando pontos e concorrendo a prêmios. Os mais bem colocados nas fases de grupos e na final recebem prêmios em dinheiro e em vale no Mc Donald’s. Ainda são realizados sorteios semanais de 400 prêmios de R$ 300 e vales de R$ 100 no restaurante.

