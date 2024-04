Após uma denúncia via 181, as companhias CPCães e CPChoque, do Batalhão de Operações Especiais (Bope) da PMAC, apreenderam nesta sexta-feira, 12, cerca de 5,5kg de maconha, em uma residência no bairro Eldorado, em Rio Branco. Duas pessoas foram presas durante a ação, realizada com apoio do cão policial Odin.

Os militares interrogaram os dois criminosos, no local denunciado, que negaram a existência de entorpecentes. No entanto, ao realizarem buscas pelo terreno com o cão de faro Odin, foi localizada uma mochila enterrada, contendo vários tijolos de maconha, totalizando 5,495kg.

Após assumirem a propriedade das drogas, os homens foram presos e conduzidos à Delegacia de Flagrantes para os procedimentos cabíveis.

Assessoria de Comunicação da PMAC

