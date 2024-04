Roseana Murray, escritora e poetisa de 73 anos, teve seu braço direito amputado após ser atacada por três cachorros pitbulls em Saquarema, Rio de Janeiro.

A escritora e poetisa Roseana Murray, de 73 anos, teve o braço direito amputado após ser atacada por três cães da raça pitbull em Saquarema, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, nesta sexta-feira, 5. Após o ataque, Roseana foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada, de helicóptero, até o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), onde passou por cirurgia e está internada.

Além da amputação do braço direito, a escritora perdeu uma orelha e passou por reconstrução do braço esquerdo e dos lábios. Testemunhas relataram que Roseana foi arrastada por cinco metros pelos cães durante o ataque.

Imagens mostraram, também, que ela ficou com marcas de mordida pelo corpo. As informações são do jornal O Globo e foram confirmadas pelo Terra. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde do Rio, o estado de saúde da escritora é grave, mas estável.

No fim da tarde desta sexta-feira, os policiais da 124ª Delegacia de Polícia (DP) do Rio prenderam três pessoas que se apresentaram como tutoras dos cães. O trio acabou preso em flagrante por maus-tratos contra animais e também responderão por omissão de cautela e lesão corporal.

O dono da casa onde os cachorros estavam –que também afirmou não ser o responsável pelos pitbulls– também responderá por receptação de veículo roubado. Com ele, a polícia encontrou uma motocicleta com numeração raspada, que a investigação comprovou ser fruto de roubo.

O delegado titular da 124ª DP, André Luiz Salvador Bueno, afirmou que uma equipe da perícia compareceu no local e constantou as más condições do espaço em que os cães estavam confinados. “Os cachorros aparentavam estar debilitados, ofegantes e muito estressados”, afirmou o delegado.

Quem é Roseana Murray?

Roseane Murray é nome importante da literatura infantil e tem livros publicados pelas maiores editoras do País, como Suspiros de Luz (Escarlate, selo da Companhia das Letras) e Jardins (Grupo Editorial Global). Ela sofreu o ataque enquanto fazia uma caminhada em Saquarema, onde mora.

A escritora nasceu no Rio de Janeiro, em 1950. Formada em Literatura e Língua Francesa em 1973, na Universidade de Nancy, ela já tem mais de cem livros publicados e recebeu prêmios importantes, como O Melhor de Poesia, da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil (FNLIJ) em 1986, 1990 e 1997. Por Jardins, recebeu o Prêmio Academia Brasileira de Letras para livro infantil, em 2002.

Roseane também faz parte da Lista de Honra do Organismo Internacional I.B.B.Y, que inclui os melhores escritores de literatura infanto-juvenil do mundo. Ela mantém um canal no YouTube, em que apresenta seus livros ao público.

Redação Terra

