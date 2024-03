Para otimizar a política de defesa das mulheres acreanas, o governo do Estado está construindo, em Cruzeiro do Sul, uma casa de acolhimento, o Centro de Referência de Atendimento a Mulheres. O objetivo é dar abrigo às mulheres em situações de vulnerabilidade social e que necessitem de apoio para a reconstrução de suas vidas.

O governador Gladson Cameli visitou a obra que fica no Bairro do Formoso e deverá ser inaugurada em abril próximo.

“Queremos demonstrar a nossa atenção com a questão feminina no Acre. Essa é uma obra que envolve diversas secretarias: de Assistência Social, da Mulher e da Segurança Pública. Temos que zerar o feminicídio no nosso estado e faremos tudo para orientar e proteger nossas mulheres. Precisamos dar condições para que o poder público possa atuar em todos os setores da nossa sociedade”, afirmou o governador.

A obra está sendo construída principalmente com recursos oriundos de uma emenda do período no Senado da vice-governadora Mailza Assis.

“Essa foi a primeira emenda destinada por mim ao Acre para a construção de três Casas da Mulher Brasileira, levando em consideração o índice de feminicídio. Esse centro vai evitar que as mulheres façam as denúncias de agressão e tenham que voltar para a casa do agressor. Aqui elas terão uma assistência completa, evitando serem vítimas de mais agressões e, eventualmente, de assassinatos”, ponderou Mailza.

A secretária da Mulher, Márdhia El-Shawwa, explicou a importância dessa casa de acolhimento para a região do Juruá. Ela explicou que desde 2023, quando foi criada a pasta, não teve nenhum caso de feminicídio em Cruzeiro do Sul.

“Não iremos apenas acolher as mulheres em risco, mas teremos serviços de psicologia, cursos profissionalizantes para que as mulheres tenham um trabalho digno para criar os seus filhos sem precisar retornar às mãos dos agressores”, disse Márdhia.

Maria Zilmar, da Secretaria de Assistência Social, explicou que um projeto como a Casa da Mulher Brasileira é um tema transversal que envolve todo o governo.

“O Acre está vivendo um momento muito significativo de atendimento social às mulheres, com as pautas positivas que estão tendo um alcance muito grande. E esse é o compromisso que o governador Gladson Cameli nos pede, de atendimento à população”, finalizou.

Por Nelson Liano- Agência de Notícias do Acre

Fotos: Diego Gurgel/Secom

