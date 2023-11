Na manhã deste sábado, no Presídio Evaristo de Moraes, em Sena Madureira no interior do Acre, um detento indentificado como Antônio Nailson da Silva Nunes foi encontrado morto em sua cela. As autoridades suspeitam que a causa da morte tenha sido um suicídio.

Antônio Nailson, que cumpriu pena por homicídio, enfrentou problemas mentais e, segundas informações, houve um surto no dia anterior. O detento estava sozinho em sua cela no momento da tragédia, onde teria usado uma toalha para cometer o ato extremo.

A equipe do presídio agiu imediatamente ao descobrir o ocorrido, prestando os primeiros socorros, mas infelizmente, não foi possível salvar a vida de Antônio Nailson.

A Polícia Civil e o Instituto Médico Legal (IML) de Rio Branco foram acionados para investigar o incidente e realizar os procedimentos legais necessários. A hipótese de suicídio está sendo considerada a mais provável, dada a situação emocional delicada do reeducando.

Por AcreOnline.net

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram