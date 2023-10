Os pacientes com deficiência de mobilidade atendidos pelo Centro de Reabilitação de Rio Branco (CER 3) agora contam com uma Van adaptada. O veículo, adquirido com emenda do senador Alan Rick, garantirá o transporte dos pacientes e seus acompanhantes até o Centro, que compõe a Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência.

Dona Neri Teresinha, mãe do Isaque, adolescente com paralisia cerebral, representou todas as famílias que serão contempladas com o novo serviço. Ela recebeu as chaves da Van das mãos do senador Alan Rick e agradeceu. “Essa conquista não é só minha é de todas as mães do CER 3. Tô muito feliz, só tenho a agradecer ao senador que colocou a emenda. Nós mães sofremos muito e ter essa Van já é um grande passo. Em nome de Jesus, vem mais, porque tem muita gente que precisa.” – disse.

Outro que agradeceu foi o conselheiro fiscal do Centro de Apoio à Pessoa com Deficiência Física do Acre (CAPEDAC), José Arismar, mais conhecido como Mazinho, que também é cadeirante. “É maravilhoso. Vai ajudar muito. Vai pegar a pessoa na casa, trazer para fazer fisioterapia, fonoaudiologia e todas as terapias. Vai evitar muito constrangimento em parada de ônibus, em ônibus que às vezes quebra.” – destacou.

“O CER oferece terapias multidisciplinares. Acompanhamos quase dois mil pacientes de forma fixa e contínua e, também, temos os pacientes rotativos. Então, esse veículo vai atender toda essa população, pensando no bem-estar dos pacientes e que eles consigam de fato acessar o serviço de forma adequada, considerando as suas condições físicas.” – explicou a coordenadora estadual da Rede de Cuidados da Pessoa com Deficiência, Soron Steiner.

O senador Alan Rick aproveitou a ocasião da entrega do veículo, realizada nesta sexta-feira, 20, no auditório do Instituto de Traumatologia e Ortopedia do Acre (INTO/AC) para falar dos demais recursos já liberados para a Rede Cuidados da Pessoa com Deficiência do governo do estado. “Este ano já tem recursos de emendas que destinei para compra de equipamentos para a Oficina Ortopédica. Precisamos desse atendimento para as pessoas que precisam das próteses. Tem ainda recurso já pago para ampliarmos a oferta de terapias para pessoas com transtornos do desenvolvimento na capital e levá-las para o interior, além dos investimentos nas outras áreas da saúde do nosso estado.” – completou.

Por Assessoria

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram