O departamento técnico da Federação Acreana do Desporto Escolar (FADE) fechou as inscrições das equipes e dos alunos/atletas para disputa da fase nacional dos Jogos Escolares, programada entre os dias 26 deste mês e 9 de novembro em Brasília, no Distrito Federal. O Acre vai para competição com 166 alunos/atletas e a delegação terá 212 pessoas com técnicos, apoio e dirigentes.

“Fechar esse trabalho é uma vitória. Existiu a possibilidade de não participar das disputas, mas vencemos mais uma etapa”, declarou o presidente da FADE, João Renato Jácome.

Ginástica e karatê

O esporte acreano não será representado nas modalidades de ginástica e karatê.

“Não tivemos essas duas modalidades. Vamos ter uma participação de atletas recorde e poderia ser ainda maior”, disse o presidente.

Nota oficial

A FADE deve publicar nesta quarta, 18, uma nota oficial com os nomes de todos os integrantes da delegação acreana.

Apoio da Polícia Militar

João Renato Jácome vai solicitar por meio da secretaria de Educação o apoio da Polícia Militar para os ônibus com os atletas acreanos.

“Queremos colocar em cada ônibus com os nossos atletas dois policiais militares. Isso iria garantir uma segurança maior nos deslocamentos de ida e volta para Brasília”, explicou o dirigente.

Por PHD Esporte Clube

