As inscrições da fase nacional dos Jogos Escolares, competição programada entre os dias 26 deste mês e 9 de novembro em Brasília, no Distrito Federal, serão fechadas nesta segunda, 16, às 20 horas (hora Acre).

“Precisamos de toda documentação dos atletas. Realizamos as convocações, mas esse é um trabalho conjunto. Precisamos dos pais, professores para a FADE poder fazer as inscrições”, explicou o presidente da Federação Acreana do Desporto Escolar (FADE), João Renato Jácome.

Somente 80

O Acre deverá ter em Brasília 211 alunos/atletas, mas até o fechamento dos trabalhos neste domingo, 15, somente 80 inscrições estavam regularizadas no sistema da Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE).

“Toda a equipe da FADE vai trabalhar durante todo o dia para fechar as inscrições. Precisamos do apoio dos professores”, afirmou o presidente.

Por PHD Esporte Clube

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram