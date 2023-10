O governo do Estado, por meio da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes (SEE), lançou nesta terça-feira, 10, edital de processo seletivo simplificado para a contratação direta de professores temporários em caráter emergencial para a conclusão do ano letivo de 2023.

As inscrições, que começaram ontem, encerram nesta quarta-feira, 11, no site da Secretaria.

Os professores contratados emergencialmente irão desempenhar funções de professores nas escolas da rede pública nas modalidades do ensino regular, educação do campo, educação de jovens e adultos, além de atuarem também no Programa Aprender é o Caminho.

O processo seletivo simplificado consistirá na análise de currículos dos candidatos, e a contratação acontecerá por um prazo mínimo de três meses e, no máximo, 24 meses. Os professores selecionados pela análise curricular irão trabalhar em um regime de 25 horas semanais. Cinco por cento das vagas serão destinadas a candidatos com deficiência.

Objetivo do processo seletivo é a conclusão do ano letivo de 2023. Foto: Mardilson Gomes/Arquivo SEE

Para se candidatar, os interessados deverão acessar os links disponíveis no edital. Será aceita somente uma inscrição por modalidade de ensino e por CPF. O candidato com deficiência deverá anexar à ficha de inscrição o laudo médico que ateste a compatibilidade do exercício do cargo com a deficiência.

No que diz respeito à análise do currículo, os critérios de avaliação totalizarão, no máximo, 20 pontos. A escolaridade exigida para o desempenho da função não será objeto de avaliação. Além disso, serão considerados os títulos expedidos por pessoas jurídicas e nenhum receberá dupla valoração.

A divulgação das inscrições acontecerá na próxima sexta-feira, dia 13, e a divulgação do resultado preliminar na próxima segunda-feira, dia 16. Já o resultado final está previsto para acontecer no dia 20 de outubro (quinta-feira), e as contratações a partir do dia 23 de outubro.

As inscrições para a contratação emergencial podem ser feitas pelos seguintes links:

Aprender é o caminho – https://forms.gle/rTMH3YxkbPaPWjfV7;

Educação no campo – https://forms.gle/6wDeVLM2QgRef9bM6;

EJA – https://forms.gle/ShLZWwCx9iLWkjCQ8;

EJA Socio – https://forms.gle/Y1F77tvLWCLy1N2u8;

EJA Prisional – https://forms.gle/eyoDLKyxLYMkQ79x7;

Ensino Regular – https://forms.gle/LuwtDKrR7v7j2ySj9.

