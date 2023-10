O senador da república Alan Rick, presidente estadual do União Brasil no Acre, se pronunciou nesta sexta-feira (6), sobre questões envolvendo o diretório do partido na cidade de Manoel Urbano. De acordo com ele, ainda não tomou conhecimento oficialmente de nenhuma decisão judicial no âmbito daquele município e acrescentou que trabalha juntamente com sua equipe para fortalecer ainda mais a sigla com vistas às eleições do ano que vem.

“Assumimos o União Brasil há cinco meses juntamente com os novos membros da Executiva Estadual, deputados federais Cel. Ulysses e Eduardo Veloso e o senador Márcio Bittar. O União Brasil mostrou muita força em 2022. Eu, como presidente estadual, tenho procurado organizar o partido nos 22 municípios para as eleições do ano que vem. Tivemos uma reunião com a Direção Nacional, em Brasília, com a presença dos membros da Executiva Estadual e Nacional onde deliberamos sobre a reformulação dos diretórios municipais criados antes das eleições de 2022. Quanto a judicialização orquestrada no diretório de Manuel Urbano, informo que as medidas judiciais já estão sendo tomadas para restabelecer a decisão referendada em ata. Também reiteramos que estão autorizados a falar em nome do União Brasil os membros do partido vereador Cleyton Nogueira, Pr. Marcílio Levi e o pecuarista Macarrão”, salientou.

Segundo o tesoureiro e coordenador político do União Brasil, Jairo Cassiano, os membros da antiga diretoria foram procurados diversas vezes para participarem da reformulação partidária no município, mas preferiram seguir o caminho do enfrentamento.

“O União Brasil ainda não foi notificado oficialmente. Mas diante da divulgação da decisão liminar, informo que já estamos tomando as medidas judiciais cabíveis”, pontuou.

Por Assessoria

