A competição aconteceu na manhã desta terça-feira (26.09), durante a etapa Norte dos Jogos dos Institutos Federais

E o Instituto Federal do Acre subiu no lugar mais alto do pódio! Na manhã desta terça-feira (26.09), o time masculino de futsal conquistou ouro na etapa norte dos Jogos dos Instituto Federais (JIF Norte 2023). Por 4 x 3, os estudantes atletas dos campi Cruzeiro do Sul, Sena Madureira, Tarauacá e Xapuri levaram a melhor e agora trazem o troféu de campeões para casa. A disputa foi realizada contra o time do Instituto Federal do Amazonas (Ifam).

José Alexandre, que é aluno do campus Cruzeiro do Sul, participou da disputa final e ressaltou o esforço do time em buscar o melhor na competição. “Foi espetacular participar do JIF Norte 2023. Conseguimos a vitória. Treinamos muito para estarmos aqui e conseguimos. Vamos voltar para o Acre com o troféu da fase Norte, mas já com foco na etapa nacional”.



João Gabriel, que é conhecido como Jota e é aluno do campus Sena Madureira, foi o artilheiro da partida. Dos quatro gols na disputa, o jovem foi autor de três deles. “É um sentimento de gratidão e de que valeu a pena todo o esforço que fizemos. Dedico os meus gols, à minha mãe, pai e ao meu amigo Gabigol que não conseguiu estar aqui com o time”.

Eduardo Santana, é estudante do campus Xapuri e foi peça chave para que o time pudesse vencer a disputa final. “Estou muito feliz com o título. Agora vamos buscar o melhor na fase nacional. Dedico a nossa vitória para toda minha família e todos aqueles de Xapuri que estavam torcendo pelo Ifac”.

Schumacher Andrade Bezerra, que é coordenador de Esporte e Lazer do Ifac e atuou como treinador do time de futsal masculino, falou um pouco sobre a preparação para o JIF Norte 2023. “Quero agradecer ao Ifac e todos que contribuíram para que os estudantes e servidores estivessem na competição. Para que chegássemos até o ouro foi um processo de construção diário. Fomos ajustando a posição de cada um dos estudantes dentro do time e, aos poucos, tudo foi dando certo”.

Ainda na manhã de hoje, o time feminino de vôlei de praia, formado por alunas do campus Rio Branco, conquistou medalha de bronze após a disputa com o Instituto Federal do Pará (IFPA).

Nesta terça-feira, o Ifac ainda participa de competições nas modalidades de atletismo, handebol, voleibol e vôlei de praia masculino, com possibilidades de trazer mais medalhas para o Acre.

Promovido pelo Ministério da Educação, por meio da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (Setec) e em parceria com os institutos federais de todo o país, os JIFs são uma tradicional competição esportiva que busca integrar estudantes e atletas dos institutos, proporcionando a troca de ideias e experiências. Este ano, o Ifam é responsável pela organização das competições.

