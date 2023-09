Só em 2023, o governo do estado, através da Secretaria de Saúde (SESACRE), já recebeu mais de R$ 12 milhões em emendas destinadas pelo senador Alan Rick (União Brasil). O montante contempla a continuidade de obras como a do Hospital João Câncio Fernandes, em Sena Madureira, a reforma e ampliação do Hospital de Saúde Mental (HOSMAC), as reformas do Hospital Dr. Ary Rodrigues, em Senador Guiomard, da Unidade Mista de Acrelândia, das três UPAs da capital e do Hospital da Criança. Este último vai receber as primeiras intervenções para a futura instalação do primeiro Pronto Socorro Infantil do Acre. Só para essas obras, quase R$ 6 milhões foram liberados este ano.

Outra parte do recurso, R$ 2,8 milhões, será usada para a ampliação de serviços, como as terapias e exames complementares para crianças e adultos com autismo ou outros Transtornos Globais do Desenvolvimento (TGD). “Já tem recurso do nosso mandato sendo aplicado nas edições dos Itinerantes Especializados e tivemos muitas conversas com os gestores de saúde sobre a oferta das terapias e exames. Ficou claro que o estado ainda não tem condição de aumentar esse atendimento na própria rede. A solução emergencial é estabelecer convênios com as clínicas privadas, que já têm estrutura e profissionais qualificados. Essas clínicas ofertarão essas terapias de forma gratuita, principalmente, no interior do estado.” – explicou o senador.

A coordenadora da Rede de Cuidado à Pessoa com Deficiência, Soron Steiner, comemorou o pagamento das emendas. “Nós temos uma demanda muito grande reprimida de terapias multidisciplinares. O CER é o único centro especializado que realiza esse tipo de atendimento aqui em Rio Branco. Sabemos que muitas famílias não têm como acessar a capital e, quando têm, isso gera um transtorno para essa família. O nosso desejo é que a gente consiga ofertar atendimento de qualidade no conforto e no território desse paciente.” – disse.

Os serviços de saúde mental também estão contemplados com os recursos já pagos. Além da reforma do HOSMAC, parte do valor será usado para o custeio da oferta de atendimento multidisciplinar em saúde mental.

O pagamento de mais R$ 8 milhões já está autorizado. Valor contemplará, por exemplo, a modernização da Oficina Ortopédica do estado, equipamentos para a Unidade Mista de Saúde de Assis Brasil, o custeio de exames complementares para pacientes com TGD e o custeio das Unidades Básicas de Saúde do interior do estado.

Todas as indicações foram feitas no final do ano passado, quando Alan Rick estava no mandato de deputado federal, para o Orçamento Geral da União de 2023, e os valores já estão na conta da SESACRE.

ASCOM

