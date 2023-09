O governo do Estado, por meio do Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac), realizou visita técnica aos Núcleos de Representação do Imac em Feijó, Tarauacá e Cruzeiro do Sul para reforçar os procedimentos relacionados às ações de comando e controle.

Durante a visita, os servidores dos núcleos de Representação do Imac receberam capacitação sobre como alimentar o Sistema de Informações de Controle Ambiental (Sicam), que é um gerenciador de processos com dados dos autos de infração lavrados, coordenadas, número do processo administrativo, nome do infrator e local da infração.



Também foi destacada a importância de verificação do ID – ponto de localização da área desmatada repassada semanalmente ao Imac pelo Centro Integrado de Geoprocessamento Ambiental (Cigma), vinculado à Secretaria do Meio Ambiente (Sema), além da padronização das informações sobre denúncia recebida, visando a apuração do maior número de casos.

O presidente do Imac, André Hassem, ressaltou a importância da visita técnica para a atuação do Imac. “Estamos buscando o nivelamento quanto aos procedimentos a serem executados pela equipe técnica a fim de atuarem nas ações de comando e controle aos desmatamentos, gerando informações qualificadas”, afirmou o presidente.

“A ação foi muito importante no sentido de alinharmos o andamento das ações de combate aos ilícitos ambientais entre os municípios e a nossa sede na capital. É importante a gestão estar junto aos municípios para que possamos atuar de forma integrada”, disse a diretora de Indústria, Infraestrutura, Atividades Rurais e Florestais do Imac, Ana Paula Souza.

Na oportunidade, os servidores dos núcleos também tiveram um treinamento sobre as atividades passíveis de licenciamento e de dispensa de licenciamento ambiental pela equipe da Divisão de Uso do Solo e do Departamento de Licenciamento de Atividades Rurais e Florestais, que estavam na regional para realizar vistorias de licenciamento ambiental.

Por Larissa Costa- Agência de Notícias do Acre

