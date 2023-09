O detento monitorado por tornozeleira eletrônica Messias do Nascimento da Penha, de 30 anos, vulgo “dono do inferno” foi ferido com um tiro de escopeta em via pública na noite desta terça-feira, 19, na rua Inês Medeiros de Moraes, nas proximidades do Colégio Militar, no loteamento Santo Afonso no Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da Polícia, Messias que é membro da organização criminosa Comando Vermelho (CV) estava trafegando em uma bicicleta nas proximidades do colégio militar, quando foi abordado por criminosos, um deles, em posse de uma arma de fogo, escopeta, efetuou um tiro nas pernas de Messias. Após a ação os autores do crime fugiram do local.

A ambulância do suporte avançado do SAMU foi acionada, os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam o detento monitorado ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

Policiais Militares estiveram no local, colheram as características dos criminosos e em seguida fizeram patrulhamento na região em busca prendê-los, porém não obtiveram êxito durante a ação.

O caso será investigado pelo Agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) depois ficará a disposição da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Ecos da Notícia

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram