Na manhã desta quinta-feira, 17, investigadores da delegacia de Brasiléia efetuaram a prisão do nacional V.S.O., de 27 anos, suspeito de ter assassinado uma mulher de 43 anos. O corpo da vítima foi encontrado no domingo, 13, atrás do hospital da cidade.

A vítima foi encontrada em uma área de mata próxima ao Hospital Geral de Brasiléia, apresentando ausência de roupas da cintura para baixo. A polícia conduziu as investigações que levaram à identificação do suspeito. Na delegacia, V.S.O. confessou o crime, revelando que teve relações sexuais com à vítima e posteriormente a estrangulou no local.

De acordo com as declarações do suspeito, o motivo do crime estaria relacionado a um furto ocorrido na residência de sua mãe, no qual a vítima era apontada como suspeita.

As autoridades agora prosseguirão com a investigação para colher no inquérito policial, os detalhes apresentados pelo suspeito e garantir que todos os aspectos do caso sejam devidamente esclarecidos. O suspeito ficará sob custódia aguardando o desenrolar do processo judicial.

Por ASCOM PCAC

