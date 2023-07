Detran alcança aproximadamente 1.500 pilotos em ação educativa no Dia do Motociclista

O Instituto Federal do Acre (Ifac) e a Prefeitura de Rio Branco são agora, oficialmente, parceiros no programa municipal “1001 Dignidades: Unidades Habitacionais Sustentáveis”. O projeto prevê a construção de casas pré-fabricadas a partir de resíduos florestais, em seis bairros da capital.

Nesta sexta-feira (28.07), a reitora do Ifac, Rosana Cavalcante dos Santos, e o prefeito Tião Bocalom assinaram o acordo de cooperação que prevê o desenvolvimento de treinamentos, palestras e seminários na área de segurança do trabalho e construção civil, bem como de visitas técnicas de caráter educativa aos alunos dos cursos de Edificações e Segurança do Trabalho, do campus Rio Branco.

A ideia é de que o Ifac seja responsável por auxiliar no processo formativo das equipes que irão atuar na elaboração e construção das residências.

“A parceria com a prefeitura de Rio Branco, no Programa 1001 Dignidades, reforça o nosso compromisso com a área social. Nosso sentimento, hoje, é de muita felicidade em participar de um projeto que vai levar benefícios para inúmeras pessoas da nossa comunidade. Ao integrarmos o projeto, também vamos contribuir para o processo formativo de nossos estudantes e docentes, que irão acompanhar de perto as etapas dessa ação desenvolvida pela Prefeitura”, destacou Rosana Cavalcante dos Santos.

Assinatura parceria prefeitura (4).JPG Assinatura parceria prefeitura (5).JPG

Conforme explica o diretor geral do campus Rio Branco, Paulo Roberto de Souza, com o projeto 1001 Dignidades, os alunos e docentes dos cursos técnicos em Edificações e Segurança do Trabalho poderão ampliar o processo formativo educacional e garantir experiências para o mercado de trabalho.

“Com o programa, nossos estudantes e docentes terão mais um espaço para desenvolver as atividades práticas nas áreas de Edificações e Segurança do Trabalho. É muito importante que essas vivências sejam compartilhadas durante a formação acadêmica, pois dessa forma garantimos um melhor desempenho no mercado de trabalho”, ressaltou o diretor geral.

Para o prefeito Tião Bocalom, a parceria com o Ifac auxiliará na formação da mão de obra que irá atuar no Programa 1001 Dignidades. “A parceria com o Ifac é fundamental nesse projeto que irá ajudar a comunidade de Rio Branco. Quando apresentamos o projeto aos gestores do Instituto, todos receberam muito bem a ideia. Acredito que este deve ser o entendimento entre as instituições, de pensar em propostas que ajudem a comunidade”.

O Programa 1001 Dignidades foi lançado pela Prefeitura de Rio Branco em março deste ano. A ideia é de que, até maio de 2024, as unidades habitacionais sejam entregues para famílias de baixa renda residentes na capital acreana.

Por ASCOM

