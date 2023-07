Governo realiza agenda de escuta em comunidades no Vale do Juruá

O governo do Acre, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e das Políticas Indígenas (Semapi), saiu em comitiva durante esta semana pelos municípios do Vale do Juruá com os chefes de departamento em uma agenda de escuta da comunidade, representantes de associações, cooperativas e gestores municipais para apresentar as ações e atividades realizadas pela gestão.

Dentre os membros do grupo estavam a secretária do Meio Ambiente e das Políticas Indígenas, Julie Messias, e o diretor de Meio Ambiente, André Pellicciotti. O primeiro dia de agenda ocorreu ainda na segunda-feira, 17, no município de Tarauacá, onde foi realizada uma reunião na sede da UGAI do Rio Acuraua, no Complexo de Florestas do Gregório (Ceferg).

Na oportunidade, a secretária explicou que o motivo da atividade é escutar moradores, representantes de associações e líderes locais a fim de alinhar o trabalho junto às necessidades de cada comunidade para melhor atendê-las.

“Estamos aqui com todos os nossos chefes para uma escuta e, juntos, buscarmos soluções para os desafios. Estamos trabalhando de forma integrada, Semapi e Imac [Instituto de Meio Ambiente do Acre]. Na reunião, falamos da atribuição de cada órgão no sentido de suprir as necessidades das comunidades. Para garantir a integridade ambiental e a qualidade de vida, precisamos entender as necessidades e é isso que estamos fazendo.”

Presente na reunião, a subprefeita da Vila Liberdade, Quedma da Cruz Oliveira, elogiou a iniciativa e falou do fortalecimento entre as associações e o governo. “Quero parabenizar o governo e a Secretária Julie Messias. Isso é o que a gente espera, que o governo esteja próximo da população e se una a nós para trabalhar pela população.”



Visita técnica à cooperativa Coopermogno

Ainda em Tarauacá, a equipe esteve na Cooperativa de Produtores Familiares e Economia Solidária da Floresta do Mogno (Coopermogno). No local, a secretária Julie Messias reafirmou o compromisso do Estado em dialogar com as comunidades para conhecer os desafios pontuais de cada região.

“É um desafio fortalecer as cadeias produtivas das florestas públicas do estado e estamos buscando nessas agendas entender quais os desafios, como estão as cooperativas e de que forma a Semapi pode, junto às cooperativas, dar essa escala e promover uma integração ainda maior desse processo de associativismo para garantir a sustentabilidade das famílias que vivem nas florestas do estado.”



Francisco dos Santos é vice-presidente da Coopermogno e disse que a visita da equipe motivou a comunidade. “Temos um objetivo importante que é criar uma frente de trabalho e, com a visita da Secretária, pudemos tirar nossas dúvidas e ficamos motivados a seguir em frente.”

A equipe visitou também uma área com plantio de Sistemas Agroflorestais (SAFs) proporcionada por meio do PRA, na Comunidade do Rio Liberdade. Além disso, o grupo conheceu o espaço onde funciona o Viveiro da Ugai Liberdade. Os locais ficam no Ceferg.

Por Janine Brasil/Agências de Noticias do Acre

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram