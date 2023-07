PM capacita 21 militares a atuarem no combate à violência doméstica e familiar

O jovem Pedro Ribeiro Moreira, de 21 anos, foi assassinado com um tiro na cabeça na noite da última quinta-feira (6) no bairro Leonardo Barbosa, em Brasileia, no interior do Acre.

Conforme o comandante do 5º Batalhão da Polícia Militar, major Wallace Neto o crime ocorreu por volta das 23h. A vítima estava em casa com a mulher quando o local foi invadido por quatro homens, que foram até o quarto e executaram o rapaz com um tiro.

Após o tiro, eles fugiram do local. Ainda segundo a polícia, a mulher da vítima não soube informar quem são os criminosos. Foram feitas buscas na região, mas nenhum suspeito foi preso até a manhã desta sexta-feira (7).

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas a vítima já estava sem vida. O local foi isolado para o trabalho da perícia técnica e o corpo de Moreira foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) de Rio Branco.

“As informações que a gente tem é de que foi mais um acerto de contas entre membros de facções criminosas. O rapaz foi alvejado com um tiro no rosto e morreu dentro de casa. Os quatro indivíduos ainda não foram identificados”, informou o major.

Por Iryá Rodrigues, g1 AC

