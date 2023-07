Andirá/Santa Cruz e Sena Madureira vencem confrontos no Estadual

Insatisfeito com a diretoria do Águia, o técnico Mathaus Sodré pediu demissão do comando da equipe na manhã desta quinta na capital acreana.

O treinador solicitou a contratação de um lateral esquerdo de São Paulo, mas o acerto não ocorreu. Os dirigentes do Azulão fizeram a opção por Rairo, destaque do Estadual do Pará, e por isso o treinador resolveu deixar o comando da equipe.

“Acho que o Mathaus não soube conduzir a situação. Pedir demissão em um momento como esse foi muita imaturidade”, disse um componente da delegação do Águia.

Presidente chega

O presidente do Águia, Sebastião Ferreira (Ferreirinha), desembarca em Rio Branco nesta sexta, 7, para tentar resolver a situação. O atual campeão paraense venceu o São Francisco por 1 a 0 no último domingo e neste sábado, 8, enfrenta o Humaitá, a partir das 16 horas, no Florestão.

Perto da classificação

O Águia ocupa a 3ª colocação no grupo 1 da Série D com 19 pontos e uma vitória diante do Humaitá pode garantir a vaga na próxima fase do torneio nacional.

Mathaus Sodré foi campeão paraense no seu 1º trabalho como profissional

PHD Esporte

Foto -Jhon Silva

