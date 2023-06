Ataque a tiros em colégio estadual do Paraná deixa uma menina morta

A motociclista Dejane Cunha de Araújo, de 46 anos, morreu após perder o controle de uma motocicleta e bater contra um poste de energia elétrica, na madrugada desta segunda-feira (19), em uma rotatória na Estrada do Calafate, no bairro Waldemar Maciel, na região do Calafate, em Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, Dejane trafegava sentido bairro-centro em uma motocicleta modelo Biz, de cor preta e placa MZV-8517, quando perdeu o controle e bateu em um poste de energia elétrica ao realizar uma rotatória. Durante o acidente uma placa de sinalização de trânsito ainda foi derrubada pela motocicleta. Com a força do impacto, a Biz ficou totalmente destruída.

No momento do acidente, a vítima não estava com o capacete afivelado. A condutora teve múltiplas fraturas pelo corpo, afundamento de crânio e Traumatismo Craniano Encefálico (TCE).

Ainda segundo o namorado da vítima, o casal estava em um pagode na região do Calafate e logo após a vítima sair e ir para casa, ocorreu o acidente. O namorado da vítima também disse que a mulher não teria consumido bebida alcoólica.

Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que chegou ir ao local com uma ambulância de suporte básica e depois pediu apoio da unidade avançada, para prestar os primeiros atendimentos à vítima, mas ao chegar ao local do acidente, Dejane estava caída sem vida.

Policiais militares do Batalhão de Trânsito também estiveram no local para fazer o isolamento da área para os trabalhos da perícia. O rabecão do Instituto Médico Legal (IML) também foi deslocado com a equipe de Polícia Técnica Científica para fazer a perícia e encaminhar o corpo para a sede, onde passará por exames cadavéricos.

Após os procedimentos de praxe, a motocicleta foi removida da lateral da pista por um guincho e encaminhado ao pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran).

Por ContilNet

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram