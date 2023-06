Em Sena Madureira: Polícia investiga homem que teria casado com criança de apenas 9 anos

Militares do Grupamento de intervenção rápida ostensiva (Giro), do Batalhão de operações especiais (Bope), recuperaram uma motocicleta roubada e objetos fruto de um crime que acabara de ocorrer. A ação aconteceu na quinta-feira, 15, no bairro São Francisco.

Em patrulhamento no bairro os policiais receberam informações, via rede de rádio, de que uma motocicleta com restrição de roubo estaria transitando pela região. A guarnição avistou o veículo com as características e realizou a abordagem a dois indivíduos.

Durante as buscas os policiais encontraram vários objetos femininos com os suspeito, além de constatarem, via sistema, que a motocicleta era roubada. Em seguida, a equipe policial recebeu informações de que os objetos femininos teriam acabado de serem subtraídos.

Os militares encaminharam os envolvidos, juntamente com os objetos roubados, e a motocicleta à delegacia para que fossem tomadas as providências cabíveis ao fato.

Por Assessoria de Comunicação da PMAC

