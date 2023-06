PM prende quadrilha, liberta reféns e recupera caminhonete roubada

Três homens foram presos no final da tarde da última quinta-feira, 8, em uma operação que envolveu diversas guarnições da Polícia Militar do Acre (PMAC), após um roubo de carro ocorrido no Quixadá. Uma família que era mantida em cárcere privado foi libertada, uma arma de fogo apreendida e o veículo recuperado.

Uma guarnição do 2° Batalhão foi informada pelo COPOM que a caminhonete roubada teria sido vista pelo Sistema do Cerco Eletrônico passando para a área do 2° Distrito. Os militares visualizaram o veículo na Avenida Amadeu Barbosa, e após acompanhamento o interceptaram próximo ao Auto Posto Amapá.

Com o apoio de outras guarnições, os militares prenderam um homem, que admitiu ter roubado o carro e que iria levá-lo para Capixaba por uma quantia de 800 reais. Os policiais também receberam informações sobre a localização dos outros agentes, que estariam na estrada do Bairro Irineu Serra, juntamente com as vítimas.

Um cerco foi formado no local indicado, os reféns foram liberados e dois homens presos enquanto tentavam fuga. Os militares encontraram com eles uma arma de fogo de fabricação caseira, cordas, algema, e celulares. A ocorrência foi encaminhada à DEFLA para as medidas cabíveis.

Assessoria de Comunicação da PMAC

