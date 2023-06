Polícia Militar recupera veículo no ramal do Panorama

O detento monitorado por tornozeleira eletrônica identificado apenas como Paulo, que trabalha em uma empresa que presta serviço para a Prefeitura de Rio Branco, foi ferido com um tiro na manhã desta quarta-feira, 7, enquanto trabalhava no bairro Belo Jardim I, no Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Paulo estava trabalhando na reconstrução da ponte no Igarapé Judia juntamente com outros trabalhadores, quando foram abordados por criminosos membros de uma facção, que perguntaram onde eles moravam. Quando os criminosos obtiveram a resposta de que os trabalhadores são moradores da parte alta de Rio Branco, eles começaram a efetuar vários tiros na direção das vítimas. Paulo foi atingido com um tiro no abdômen e teve suas vísceras expostas. Já os demais trabalhadores saíram ilesos durante o ataque, pois se jogaram dentro do igarapé. Após a ação, os faccionados fugiram do local.

Os amigos de Paulo após perceberem que os criminosos já haviam saído, voltaram até onde Paulo estava caído e o colocaram em uma caminhonete Hilux, de cor branca, e o encaminharam ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde gravíssimo.

A Polícia Militar e nem a ambulância do SAMU não foram acionadas.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

Davi Sahid-ac24horas

