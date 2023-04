Preso em Xapuri suspeito de mandar matar produtor rural na festa de aniversário

As investigações sobre o assassinato do produtor rural Josimar Oliveira dos Santos, morto em Xapuri durante a festa de seu aniversário, na madrugada do último dia 16, teve um fato novo no curso desta semana, com a prisão de mais um suspeito de envolvimento no crime.

A Polícia Civil divulgou que o homem preso, de 33 anos de idade e iniciais A. de L. F., é suspeito de ser o mandante da morte de Santos. Ele é o quinto envolvido no crime a ser preso. Agora, o foco das investigações é identificar a motivação para o crime que teve grande repercussão no município.

Os outros envolvidos são Marcos Amaro da Silva (suspeito da autoria), Márcio Amaro da Silva, Antônio Felipe dos Santos (irmãos de Marcos) e Fabiano Silva de Lima. Os últimos três, que obtiveram liberdade provisória, foram presos sob a acusação de terem dado cobertura à fuga do primeiro.

De acordo com as informações obtidas, A. de L. F. foi conduzido para a Delegacia Geral de Polícia Civil de Xapuri e depois para o presídio Dr. Francisco de Oliveira Conde, onde Marcos Amaro já está desde que teve a sua prisão preventiva mantida pelo juiz Luís Gustavo Alcalde Pinto.

Josimar Oliveira dos Santos foi assassinado na varanda da própria casa com uma facada na região do peito. Em seu depoimento à polícia, o suspeito do crime disse não lembrar do momento em que atacou a vítima e que não tinha com ela qualquer diferença.

Por Raimari Cardoso-ac24horas

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram