Preso homem acusado de abusar de mulher com transtorno de bipolaridade

A Polícia Civil do Acre (PCAC) por meio dos policiais da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) prendeu na tarde desta quarta-feira, 05, um homem de 40 anos de idade, suspeito de estuprar uma jovem, em Rio Branco.

Na ocasião do crime, a vítima, diagnosticada com transtorno de bipolaridade, conheceu o investigado em uma praça perto de sua casa e foi para a residência dele.

A vítima permaneceu na casa do agressor por três dias, onde passou fome, foi agredida fisicamente com murros na cabeça, bem como e violência sexual, tendo sido obrigada a ter relações sexuais com o investigado durante os dias que permaneceu no local.

Com o trabalho realizado pela equipe de investigação da DEAM, foi identificado o suspeito. A delegada Carla Fabíola representou pela prisão preventiva em desfavor do agressor, e a ordem judicial foi expedida pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Rio Branco/AC.

O mandado de prisão foi cumprido no Bairro Conjunto Universitário e o homem foi conduzido à delegacia para ser interrogado e, em seguida, colocado à disposição da Justiça.

Por AltoAcre

