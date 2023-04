Prefeitura de Rio Branco anuncia processo seletivo na área da saúde para 383 vagas

O governador Gladson Cameli anunciou nesta quarta-feira, 5, um novo concurso público. O certame vai selecionar aproximadamente 100 novos servidores para compor o quadro efetivo do Departamento Estadual de Trânsito (Detran).

O anúncio foi feito durante solenidade de reinauguração do 6° BPM em Cruzeiro do Sul. Foto: Eduardo Gomes/Detran

Haverá vagas para níveis médio e superior, para os cargos de assistente, analista, agente e examinador de trânsito, engenheiro civil, analista de sistemas e pedagogo, distribuídas entre as unidades da autarquia na capital e interior. O anúncio oficial foi feito pelo chefe do executivo estadual durante solenidade de inauguração do 6º Batalhão de Polícia Militar (BPM) em Cruzeiro do Sul.

“São oportunidades que precisamos criar para essa juventude e aqueles que querem dar sua contribuição ao Estado. Mesmo em um ano de incertezas econômicas, temos o apoio dos deputados estaduais e da bancada federal. Temos hoje um Detran com nova filosofia, com a arrecadação investida em saúde, segurança e área social. Estamos fazendo tudo aquilo que nos propusemos a fazer”, disse Gladson Cameli.

O segundo concurso público para servidores efetivos da história do Detran ocorre quase uma década e meia depois do primeiro certame, realizado em 2009. Um reforço aos serviços realizados pelo Estado, por meio do departamento.



Atualmente, o Detran mantém quatro unidades na capital e está representado, por meio das Circunscrições Regionais de Trânsito (Ciretrans), em mais 13 cidades do Acre. Brevemente, Porto Walter também passará a contar com um posto de atendimento.

“Em 27 anos, esse é o segundo concurso realizado no Detran. É uma alegria para a nossa gestão e para aqueles que buscam uma oportunidade de trabalho. Por meio da autarquia de trânsito, o governo Gladson Cameli vai oportunizar 22 mil carteiras de habilitação de graça, além da geração de emprego e renda”, lembrou a presidente do órgão, Taynara Martins.

Mudanças

Com as recentes alterações na lei estadual que regulamenta o Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações (PCCR) dos servidores do Detran, os concursos públicos do órgão passarão a exigir testes psicotécnico e toxicológicos, além de de investigação social e criminal e de aptidão física para alguns cargos.

Desta forma, o Estado vai contemplar todas as áreas afins do Detran, perfazendo um investimento inicial superior a R$ 7 milhões por ano com folha de pagamento.

Por Eduardo Gomes- Agencia de Notícias do Acre

Foto: Eduardo Gomes/Detran

