Pai confessa que estuprou própria filha durante 6 anos e é condenado a 40 anos de prisão no Acre

Foi morto durante uma troca de tiros em João Pessoa um homem, de 29 anos, suspeito de comandar e participar dos ataques criminosos ocorridos no Rio Grande do Norte. O caso foi registrado na manhã desta quarta-feira (15/3).

A operação com intuito de prender o suspeito foi realizada pela Delegacia de Crimes Contra o Patrimônio (DCCPAT) da capital e a Polícia Civil do RN, no bairro de Mangabeira, na Zona Sul de João Pessoa.

Segundo o delegado João Paulo Amazonas, que comandou a operação, o homem tem “envolvimento direto com a organização dos ataques ocorridos no estado do Rio Grande do Norte. Ele é também membro da maior organização criminosa daquele estado”.

O suspeito foi identificado como José Wilson. A polícia confirmou que ele possui uma extensa ficha criminal, além de ser considerado indivíduo de alta periculosidade.

