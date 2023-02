Polícia Militar do Acre recupera veiculo roubado, apreende armas de fogo e prende criminosos

A Guarnições do Grupo de Intervenção Rápida Ostensiva (GIRO), da Polícia Militar do Acre (PMAC), prendeu na tarde desta quinta-feira, 16, três pessoas, na Cidade do Povo. Um veículo roubado foi recuperado e duas armas de fogo apreendidas.

Os militares foram acionados via Centro de Operações Policiais Militares (COPOM) para atendimento de uma ocorrência de roubo no bairro Custódio Freire. As equipes conseguiram recuperar o automóvel no Conjunto Habitacional Cidade do Povo.

Foram apreendidos duas armas de fogo, um revólver e uma pistola, utilizadas no cometimento de delito, além do veículo que foi roubado. Os três foram presos e encaminhados a Delegacia de Flagrantes (Defla).

Assessoria de Comunicação da PMAC

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram