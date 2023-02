Polícia Militar apreende duas armas de fogo no Belo Jardim

Uma guarnição da Companhia Rotam, do Batalhão de Operações Especiais (Bope) da PMAC, prendeu uma mulher na tarde da última quinta-feira, 16, com mais de 5,5 kg de drogas, após uma abordagem a um veículo suspeito no bairro Jardim Europa.

Os militares patrulhavam pela estrada Dias Martins quando observaram um veículo que já era suspeito de ser usado na prática de diversos crimes na capital. Durante tentativa de abordagem o carro fugiu em alta velocidade, no entanto perdeu o controle em uma curva e caiu em um barranco.

Segundo os policiais, um homem e uma mulher saíram em fuga após o acidente, mas a mulher foi alcançada e presa pelo porte de cinco barras de oxidado de cocaína. Mesmo com apoio de outras guarnições do Bope, o homem ainda não foi localizado.

A criminosa foi levada à Delegacia de Flagrantes, junto com as drogas e o veículo apreendido, para as devidas providências legais.

Assessoria de Comunicação da PMAC

