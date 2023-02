Comunicação do Estado vai realizar cobertura dos destaques do Carnaval em Cruzeiro do Sul

Além do Vale do Juruá, as demais regiões do Acre serão informadas sobre as principais atrações do Carnaval de Cruzeiro do Sul, conhecido como um dos mais atrativos do estado.

Equipe fará cobertura do Carnaval 2023, em Cruzeiro do Sul. Foto: Marcos Santos/Secom

“Faz parte da Comunicação do Estado a cobertura de grandes eventos. Em Cruzeiro do Sul, não poderia ser diferente. Além do portal oficial de notícias do governo, a Rádio Aldeia FM, que é o principal veículo de interação no interior, também levará à região todas as informações sobre o Carnaval. É mais um momento para executar a política da comunicação institucional de acompanhar todas as grandes festividades”, destacou Nayara Lessa, secretária de Comunicação.

Matérias serão produzidas na abertura e no encerramento do evento. O acreano poderá acompanhar os destaques na Agência de Notícias do Acre. Além disso, os ouvintes que sintonizarem a 107.9, ondas sonoras da Rádio Aldeia FM de Cruzeiro do Sul, terão transmissão ao vivo da festa momesca.

Erisney Mesquita, coordenador da Rádio Aldeia de Cruzeiro do Sul, definiu o momento como marco para a comunicação institucional. “Pela primeira vez, o Sistema Público de Comunicação do Acre estará integrando as Rádios Aldeia FM e Difusora na divulgação e transmissão, em tempo real, da festa carnavalesca. No Juruá, além da programação da rádio, nossas equipes de jornalismo também participarão com flashes ao vivo, direto do local da festa”, destaca.

Fruto da parceria entre prefeitura municipal e o governo do Estado, a folia se inicia nesta sexta-feira, 17, e se estende até terça, 21, na Praça Orleir Cameli. A promessa é de movimentar a região com muito entretenimento e ampla divulgação da cultura cruzeirense. Para isso, cerca de 70 artistas locais farão a alegria do público, estimado em 15 mil pessoas por dia.

Por Eliel Mesquita- Agencia de Notícias do Acre

