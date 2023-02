Governo assina convênio de apoio para realização do Carnaval em Cruzeiro do Sul

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Indústria, da Ciência, do Empreendedorismo e do Turismo (Seicetur) e da Casa Civil, e a prefeitura de Cruzeiro do Sul assinaram na tarde desta segunda-feira, 13, termo de convênio para realização das atividades culturais e artísticas do Carnaval no município.

A cooperação visa ampliar o alcance e a efetividade na comemoração carnavalesca. Participaram do ato de assinatura os secretários Jonathan Donadoni (Casa Civil), Assurbanipal Mesquita (Seicetur), Alysson Bestene (Secretaria de Governo), Minoru Kimpara (Fundação de Cultura Elias Mansour); o prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima; o deputado federal Zezinho Barbary (Progressistas); e o secretário adjunto da Secretaria de Governo, Luiz Calixto.

O titular da Casa Civil destacou que o governador Gladson Cameli determinou parcerias para as festas de Carnaval em Rio Branco e Cruzeiro do Sul. “Esse evento gera pequenos negócios, alavanca a economia, aspectos importantes para geração de emprego e renda”, acrescentou Donadoni.

A Seicetur vai acompanhar e orientar os trabalhos conveniados por meio de equipe técnica. Assurbanipal Mesquita frisou que a festa popular reforça o espírito empreendedor. “A determinação é de realizarmos, em parceria, um evento de alto nível como a população cruzeirense merece. Temos no município excelentes empreendedores que vão ajudar a movimentar a economia regional”, observou o secretário.

O prefeito Zequinha Lima agradeceu mais uma parceria com o governo do Estado. Disse que a união das instituições vai levar mais alegria à sociedade. “O município vai estar sempre aberto para estabelecer parcerias. Quem gosta de ir ao interior brincar Carnaval tem Cruzeiro do Sul de portas abertas, com uma programação animada e embalada por artistas locais”, garantiu o prefeito.

Para o deputado federal Zezinho Barbary, o governo do Acre e a Prefeitura de Cruzeiro do Sul estão de parabéns pela formalização do convênio. O parlamentar e o presidente da Fundação de Cultura Elias Mansour, Minoru Kinpara, assinaram como testemunha o termo de cooperação.

O Carnaval em Cruzeiro do Sul começa dia 17 e se estende até dia 21, no Gamelão da Praça Orleir Cameli.

Por Jairo Carioca- Agencia e Notícias do Acre

Foto: Alice Leão/Seicetur

