INVESTIGADO- por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo é preso pela Polícia Civil no Bujari

A Polícia Civil de Sena Madureira, interior do Acre, procura por um homem suspeito de matar o próprio irmão no Seringal Piedade, que fica às margens do Rio Purus, zona rural de Boca do Acre, no Amazonas. Denilson Costa de Souza foi morto na tarde desta terça-feira (17) com um tiro de espingarda.

A suspeita é de que o crime tenha sido motivado por uma disputa de herança entre familiares. Ainda na terça, duas pessoas foram levadas para a delegacia de Sena Madureira suspeitas de envolvimento no crime. Os conduzidos foram um irmão e sobrinho da vítima.

Contudo, eles foram ouvidos e liberados pela polícia. O principal investigado é outro irmão de Souza, que está foragido.

Equipes das polícias Militar e Civil da cidade acreana recolheram o corpo e encaminharam para Instituto Médico Legal (IML) de Rio Branco para exames.

Ainda segundo a Polícia Civil, no dia anterior ao homicídio, na segunda (16), a vítima teria ferido um dos irmãos com um golpe de terçado na cabeça. Essa pessoa foi atendida no hospital e liberada.

As informações repassadas às equipes policiais apontam que os irmãos têm uma desavença por conta de uma área de terra deixada pelos pais, que já faleceram.

G1

