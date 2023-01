Educação apresenta portfólio de cursos profissionalizantes a alunos do ensino médio da rede estadual

A Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes do Acre (SEE) apresentou o portfólio de cursos profissionalizantes para os alunos da primeira série do ensino médio da rede pública estadual que optaram pelo Itinerário Formativo Profissionalizante. As exposições foram realizadas entre 10 e 12 de janeiro, no auditório da SEE, e reuniu alunos de 18 escolas de Rio Branco.

Os cursos serão oferecidos por meio de uma parceria entre a SEE e o Instituto de Desenvolvimento da Educação Profissional (Ieptec) Dom Moacyr Grechi, bem como o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac).

Apresentação foi realizada no auditório da SEE em Rio Branco. Foto: Dayana Soares

A chefe do Núcleo de Formação Técnica e Profissional da pasta, Rosângela Queiroz, explica que as parcerias permitem que os estudantes tenham acesso a um cardápio variado de cursos: “São instituições que têm competência, que estão no mercado de trabalho há muitos anos e estão habilitadas para trabalhar com os estudantes”.

No total, os jovens terão poderão escolher entre 13 cursos profissionalizantes e oito trilhas de qualificação profissional (QP), de acordo com seu projeto de vida.

Aluno Vinicius Frota e colega durante a apresentação dos cursos profissionalizantes. Foto: Dayana Soares

Vinicius Frota, da Escola José Rodrigues Leite, que é Jovem Aprendiz, assistiu à apresentação com um objetivo em mente: optar pelo curso de Técnico em Administração. “É a área de atuação com que eu me identifico. Eu quero um dia dirigir minha própria empresa e saber quais decisões tomar”, explicou.

As qualificações irão se iniciar no ano letivo de 2023, quando esses alunos estarão cursando a segunda série. Para que tenham tempo disponível para efetuar os cursos ou as QPs, as escolas terão um cronograma unificado na rede, para que semanalmente os estudantes possam se dirigir à unidade ofertante do curso selecionado.

Por Dayana Soares-Agência de Notícias do Acre

Foto: Dayana Soares

