Foragido da justiça é preso e responde por trafico de drogas

Agentes de Polícia Civil deram cumprimento a um mandado de prisão em desfavor de um jovem de 18 anos de idade, acusado de tentativa de feminicídio. A prisão ocorreu na tarde desta quinta-feira, 12, no município de Marechal Thaumaturgo.

No último domingo, 8, o suspeito arremessou uma tesoura em sua companheira, causando graves lesões, atingindo a face e as vias respiratórias da mulher.

Após as agressões, a vítima foi encaminhada para o hospital da cidade, mas devido a gravidade dos ferimentos, a mesma teve que ser encaminhada para o hospital regional de Cruzeiro do Sul.

“A vítima já havia sofrido agressões anteriores por parte do suspeito, mas por possuir um filho com ele, relutou em levar ao conhecimento das autoridades as agressões praticadas, vindo na data de hoje a sofrer uma tentativa de feminicidio”, informou o Delegado Rômulo Carvalho.

Após instaurar um procedimento investigatório, foi procedido com as oitivas, representação criminal e indiciamento do suspeito, que foi preso e será encaminhado ao presídio de Cruzeiro do Sul, ficando à disposição da justiça.

Assessoria/ PCAC

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram