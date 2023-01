Alan Rick denuncia tratamento desumano contra crianças e idosos detidos no DF e cobra solução do Ministério da Justiça

O governador do Acre, Gladson Cameli, acompanhou na última terça-feira, 10, uma instrução do curso de formação de alunos-soldados e oficiais do Corpo de Bombeiros Militar do Estado. As aulas são realizadas no Centro Integrado de Ensino e Pesquisa em Segurança Pública (Cieps), em Rio Branco.

Na ocasião, o governador conversou com os alunos e agradeceu todos os presentes. “Sozinhos não fazemos nada e o Estado precisa destes jovens para resguardar a vida do povo acreano. Por isso faço questão de agradecer o empenho e dedicação de cada um”, afirmou.

Atualmente a estrutura do Cieps representa a casa de mais de 800 alunos em cursos de formação, entre eles, 180 alunos-soldados e 46 alunos oficiais da Polícia Militar, 295 alunos do Instituto Socioeducativo do Acre (ISE) e 250 alunos-soldados e 68 alunos oficiais do Corpo de Bombeiros.



O diretor do Cieps, coronel Dalzeny França, que acompanhou o governador durante a visita, falou com entusiasmo sobre os investimentos da atual gestão no centro de formação: “O Cieps é responsável pela formação, habilitação e capacitação dos integrantes do Sistema de Segurança Pública. Em quatro anos já foram quase dez mil capacitações. E tudo isso graças aos investimentos realizados pelo governo do Estado”.

Ainda na visita, Cameli vistoriou as obras da construção do hangar do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), em que estão sendo investidos R$ 506 mil. No espaço do Cieps, que foi totalmente revitalizado em 2022, o governo também investe na reforma da academia, com mais de R$ 386 mil.

Por Hadassa Hid janeiro -Agência de Notícias do Acre

Foto: cedida

