Mulher é morta com vários golpes de faca

A Polícia Civil por meio da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), prendeu J.B.J, de 40 anos de idade, no bairro Aeroporto Velho em cumprimento ao mandado de prisão pelo crime de tentativa de feminicídio, praticado contra sua companheira, de 52 anos de idade.

O fato ocorreu no bairro Sobral. A vítima estava em sua residência com o seu companheiro ingerindo bebida alcoólica, momento em que começaram a discutir por ciúmes. J.B.J passou a agredir a vítima com uma ripa, fazendo-a desmaiar com as agressões a golpes de faca no rosto e nas mãos da companheira.

O agressor somente não consumou seu desiderato homicida, pois vizinhos arrombaram a porta para socorrer a mulher. A vítima ainda relatou que já havia sido agredida em outras ocasiões, porém nunca havia registrado Boletim de Ocorrência.

Após a autoridade policial tomar conhecimento sobre o delito, representou-se pela prisão preventiva em desfavor do autor, e a ordem judicial foi expedida pela 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Rio Branco/AC.

O investigado estava foragido, contudo após diversas diligências, foi cumprido o mandado de prisão no bairro Aeroporto Velho e encaminhado à delegacia para ser interrogado, em seguida colocado à disposição da justiça.

