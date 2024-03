O governo do Estado, por meio da Secretaria Adjunta de Articulação Esportiva e Juventude, e em parceria com a Federação Acreana de Futsal (FAFS), realizou neste sábado, dia 16, no ginásio Álvaro Dantas, o ginásio coberto, a abertura do campeonato feminino de futsal.

A competição, que terá duração de 40 dias, com previsão de término para o final do mês de abril, será realizada com a participação de 20 equipes, das quais 18 são de Rio Branco e outras duas do interior, Vênus, do município de Sena Madureira e Vila City, de Manoel Urbano.

A solenidade de abertura da competição contou com a presença do secretário adjunto de esportes, Ney Amorim, do presidente da FAFS, Rafael do Vale e da tenente-coronel Ana Cássia Monteiro, coordenadora de polícia comunitária e direitos humanos da Polícia Militar (PMAC).

Após a solenidade de abertura, o campeonato de futsal feminino contou com a realização duas partidas. A primeira delas foi realizada entre a equipe Cidade do Povo e a equipe de Manoel Urbano, Vila City. Já o segundo jogo ocorreu entre a Assemurb e o time Vênus, de Sena Madureira.

O secretário adjunto de esportes, Ney Amorim, fez questão de agradecer a parceria com a Policia Militar. “Queremos agradecer a tenente-coronel Ana Cássia que está aqui com a sua equipe, também ao Corpo de Bombeiros que estão aqui para garantir a segurança das pessoas e dos atletas”, afirmou.

“Eu tenho dito que no Acre temos muitos talentos femininos e esse campeonato pode estar revelando grandes atletas que podem estar nos representando no Brasil e me alegra poder fazer o primeiro evento do ano e estamos aqui com 20 equipes de vários lugares de Rio Branco e do interior e queremos dizer que ainda vem muitas competições por ai”, disse o secretário.

Já o presidente da FAFS, Rafael do Vale, fez questão de destacar a parceria com o governo do Estado a fim de divulgar a modalidade. “Vai ser uma competição com 20 equipes, tudo por conta do governo e a gente sabe para manter não é fácil e o governo está de parabéns”, frisou.

O técnico da equipe Acre Esportes, da região da Baixada da Sobral, falou das expectativas da equipe para o evento. “Nossas expectativas são as melhores, a gente sabe que o futsal feminino vive um momento de ascensão e o governo do Estado sai na frente ao promover esse tipo de competição”, disse.

Boas expectativas em relação a competição tem também a atleta Francisca Nunes, da equipe Acre Esportes, que é na verdade um projeto social, uma escolinha de futebol que atende em torno de 180 crianças. “Minha expectativa é que o nosso time se saia bem e que a gente faça muitos gols”, destacou.

Stalin Melo Agência de Noticias do Acre

Foto: Marcos Vicentti/Secom

