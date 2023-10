Na tarde deste sábado 21, um jovem indentificado como Djair Costa de 27 anos de idade foi vitima de um assassinato no bairro aeroporto velho em Rio Branco.

Segundo informações, a vitima estava jogando bola como de costume no campo de futebol (CEJA), quando dois homens armados sairam de um veículo e abriram fogo contra djair, que foi atigindo com um disparo em sua cabeça na região da testa, o mesmo ainda tentou correr mais devido a gravidade do ferimento caiu no local.

A policia suspeita que o crime esteja ligado a disputa de facções criminosas, uma vez que o mesmo tinha envolvimento com o crime e vinha sendo monitorado por tornozeleira eletronica.

Por AcreOnline.net

