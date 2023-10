A guarnição do setor IV do 2° BPM cumpriu um mandado de prisão, na tarde desse sábado, 21, na quadra 17E no Conjunto Habitacional Cidade do Povo.

A equipe realizava patrulhamento no bairro quando avistou um indivíduo parado em frente a uma residência. Logo que o homem percebeu a aproximação dos militares, tentou se evadir, mas, por algum motivo parou, o que levou a equipe fazer uma abordagem no suspeito.

Nada foi encontrado de ilícito, porém ao realizarem consulta nominal via COPOM, foi encontrado um mandado de prisão em seu desfavor por homicídio. Após receber voz de prisão, o homem foi conduzido à delegacia de flagrantes (Defla), para medidas cabíveis.

Por Assessoria

