Um adolescente de 12 anos, identificado como Vitor Páscoa da Silva, morador do bairro Miritizal, em Cruzeiro do Sul, morreu afogado no Rio Juruá no último domingo (15).Segundo informações, o adolescente estava brincando com os amigos perto das cordas de marcação do rio, que indicam a profundidade da água para os barcos, quando ficou preso nas cordas de marcação, e mesmo sabendo nadar não conseguiu subir até a superfície.

Os amigos tentaram ajudar, mas não conseguiram, então voltaram até o bairro Miritizal para comunicar a acontecido e buscar ajuda para Vitor. O Corpo de Bombeiros foi acionado e uma equipe foi até o local.

Os bombeiros conseguiram resgatar o adolescente ainda com sinais vitais, no entanto, apesar dos esforços dos socorristas ele não resistiu e morreu.

Por Suene Almeida, ContilNet

