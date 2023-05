AUTISMO EM DEBATE: Hoje ,15,Vereador Elvis Dany convida população para Audiência Pública

O Polo Moveleiro do município de Brasileia é o primeiro do estado a ser regularizado ambientalmente. Através do Programa de Incentivos aos Marceneiros, desenvolvido pela Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), em parceria com o Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac), todos os empreendedores receberam licenças ambientais na tarde desta sexta-feira, dia 13.

O evento aconteceu no Polo Moveleiro, localizado na BR-317, sentido Assis Brasil. Os marceneiros também receberam autorizações para retirada em cartório das escrituras públicas. Para Marcos Clemente Rodrigues, “os documentos entregues pelo governo realizam um sonho antigo”. Clemente aguardava pela regularização ambiental e a emissão de escritura pública de seu galpão, há quase uma década.

“Agora poderemos fazer financiamentos nos bancos e ampliar o nosso negócio, gerar mais emprego e renda. Esses documentos representam um sonho de todos nós”, acrescentou Clemente.



O titular da Seict, Assurbanipal Mesquita, destacou a nova política de negócios planejada pelo Estado com foco na geração de emprego e renda e, ainda, a importância do setor produtivo se preparar para o fortalecimento da Rota do Pacífico.

“Regularizados, os empreendedores passarão por novas qualificações em gestão empresarial, na área de tecnologia e marketing. Esse é um setor com potencial, mas, com muitas exigências de mercado, entre elas, a de sustentabilidade. Os órgãos financiadores aprovam o encaminhamento de recursos de fomento após comprovar se a empresa está correta ambientalmente”, acrescentou Mesquita.

A Seict tornou o Polo Moveleiro de Brasileia em um projeto piloto. Mais de 40 empregos diretos estão sendo gerados na região. O diretor-presidente do Imac, André Hassem, garantiu que todos os polos do estado seguirão o modelo. “Com a legalidade ganham todos, inclusive as famílias dos empreendedores”, observou André Hassem.

Cleusiano da Silva e Silva, ao receber seu termo de ciência, fez questão de agradecer o governador Gladson Cameli. Marceneiros levaram a família para serem agraciados com os benefícios. “Foi um dia de festa e um marco nas nossas atividades, o governador está de parabéns e toda equipe da Seict e do Imac”, destacou Cleusiano.

Além do governo do Acre, as prefeituras de Epitaciolândia e Brasileia se fizeram representadas no evento que contou também com o Sebrae, a Associação Comercial e Empresarial e o Sindicato dos Trabalhadores Rurais.

Por Jairo Carioca- Agencia de Notícias do Acre

Fotos: Raylanderson Frota

