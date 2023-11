APolícia Rodoviária Federal (PRF) realizou a Operação Transporte Escolar no Acre. Na edição de 2023, ocorreram ações educativas e ostensivas. Com integração de parceiros ligados ao transporte de estudantes, a meta principal da Operação foi conscientizar os envolvidos no serviço de condução de escolares para evitar acidentes pelas rodovias federais, no Acre.

De acordo com o cronograma, desde o mês de outubro, a PRF fez contatos com os entes parceiros, dentre os quais a Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes e associações de transportadores de escolares, para alinhamento das ações preventivas visando a conscientização da sociedade sobre a responsabilidade coletiva para promover a segurança viária. No calendário, as palestras educativas estavam previstas para acontecer entre os dias 21 e 27/10. Os comandos fiscalizatórios foram desenvolvidos de 30 de outubro a 1º de novembro, cujos propósitos foram alertar os profissionais do transporte para prevenir e reduzir os acidentes envolvendo alunos e terceiros.

Com apoio de equipes especializadas da PRF, as fiscalizações, dentre outras exigências legais, foram direcionadas para os equipamentos obrigatórios dos veículos, verificação da capacidade máxima de lotação e documentos de porte obrigatório para condutores de ônibus, micro-ônibus, vans, utilitários e camionetas. Ainda, conforme a programação, os resultados da Operação Transporte Escolar 2023 no Acre poderão ser divulgados a partir da segunda semana de novembro.

Por Assessoria

