O corpo do caseiro José Garcia Rodrigues Coelho, de 60 anos, foi encontrado foi encontrado em estado de putrefação na tarde da última segunda-feira, 9, em uma propriedade rural situada no Assentamento Zaquel Machado, no km 2 do Ramal Cajazeiras, na região da Álcoolbrás, no município de Capixaba, no interior do Acre.

De acordo com informações da Polícia, o corpo de José foi encontrado pelos moradores da região, que estranharam a ausência do caseiro desde a última sexta-feira, 6. Os vizinhos resolveram se deslocar até a casa e visualizaram o corpo do caseiro ao lado da residência, em estado de decomposição avançado.

A proprietária foi acionada juntamente com a Polícia Militar e a área foi isolada para os trabalhos do Perito Criminal, que inicialmente não soube definir a causa da morte, tendo em vista que o corpo estava em estado elevado de decomposição.

O corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) em Rio Branco para os exames cadavérico.

Agentes da Polícia Civil de Capixaba estiveram no local e iniciaram os levantamentos de informação para começar as investigações.

Por Davi Sahid- Ecos da Notícia

