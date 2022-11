Homem que invadiu escola de Rio Branco e tentou matar ex-mulher com facada vai a júri

Um acidente de trânsito ocorrido no início da noite desta segunda-feira (21) tirou a vida do idoso Izaque Silva Rodrigues, 65 anos. Segundo consta, a batida se deu na Rua Padre Egídio, em frente ao posto Iaco.

Após a batida, ele ficou caído no chão e logo em seguida socorrido e encaminhado para o Pronto Socorro do Hospital João Câncio Fernandes, onde deu entrada ainda com vida. De acordo com testemunhas, seu Izaque sangrava bastante. Pouco depois, não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu.

Uma equipe da Polícia Militar foi acionada e realizou os devidos procedimentos. Restou apurado que o condutor da motocicleta envolvido no acidente é menor de idade, portanto, não tem habilitação para dirigir.

Ele foi encaminhado para a Unidade de Segurança Pública pelo ato infracional praticado.

Izaque Silva Rodrigues era bastante conhecido em Sena Madureira, principalmente na região da Feira Livre dos colonos. Há anos, ele vendia salgados na referida localidade.

